Solidarietà alimentare, a Poggio Torriana sostenuti 61 nuclei familiari

Attualità

Poggio Torriana

| 11:38 - 08 Febbraio 2021



Si è concluso il lavoro della commissione comunale, di cui ha fatto parte anche una assistente sociale dell'Unione dei Comuni, per l'assegnazione dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari a seguito di emergenza sanitaria per un valore pari a oltre 26 mila euro. Dal 30 dicembre al 31 gennaio è stato possibile presentare domanda per ricevere buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi commerciali del territorio.



Inoltre in questi giorni si concluderà la consegna dei buoni alle persone aventi diritto. Sono 69 le famiglie che hanno fatto domanda e 61 quelle ammesse, in quanto 8 domande sono state escluse per mancanza di requisiti formali. Quasi la totalità dei negozi con sede a Poggio Torriana ha aderito ed entro il 30 aprile sarà possibile andare a fare spesa da loro usufruendo dei buoni.



L'assessora ai Servizi sociali Francesca Macchitella dichiara: "Un sentito ringraziamento va agli uffici comunali che hanno lavorato con grande spirito di servizio per fornire supporto nella presentazione delle domande e per consegnare i buoni spesa, nel rispetto e nella tutela della privacy, in modo tempestivo e senza generare assembramenti né code. L'amministrazione ha voluto tenere aperto l'avviso pubblico per un mese intero, in modo da promuovere al meglio le informazioni, pubblicizzando i contenuti del bando attraverso tutti i canali di comunicazione istituzionale (bacheche comunali, sistema SMS Comune Informa, sito web e profilo Facebook). Riteniamo di dare in questo modo, un forte segnale di sostegno sia ai cittadini che agli esercenti commerciali. L’emergenza, purtroppo, è ancora in corso, stiamo dunque lavorando per gestire al meglio le risorse straordinarie pervenute dallo Stato e dalla Regione Emilia-Romagna e per intercettare ulteriori possibili risorse su nuovi Avvisi, cercando di dare risposte concrete ai crescenti bisogni di tutti”.