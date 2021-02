Volley B2 femminile, prima vittoria netta per il Retina Cattolica

Sport

Cattolica

| 10:29 - 08 Febbraio 2021

Le ragazze del Retina Cattolica volley in campo.



Prima vittoria in serie B2 per il Retina Cattolica Volley tra le mura amiche. Autostop Trestina sconfitta 3 a 0. "Sono stati tre punti meritati - dice coach Matteo Costanzi - Trestina ha dimostrato quello che aveva fatto vedere nelle prima due giornate, ma noi abbiamo fatto quel salto in avanti che avevo chiesto alle ragazze in settimana. Frutto di una vittoria costruita in palestra, grazie ad un ottimo lavoro fatto dalle mie giocatrici. Siamo arrivati al top dal punto di vista tattico e mentale alla partita. Volevamo questa vittoria e in settimana abbiamo lavorato su quei particolari che ci sono mancati nelle prime due giornate. Non me l'aspettavo un 3 a 0 così netto, bene così. Nel secondo set abbiamo rivisto qualche fantasma del terzo set contro Lucrezia, ma questa volta abbiamo avuto quel cinismo in più che ci era mancato in precedenza. Questo è un passo in avanti, ci stiamo adeguando al nuovo campionato. Tante note positive, questo ci fa capire che bisogna continuare a lavorare. Come dico sempre, alla fine il lavoro paga. Ora sotto contro Forlì, ancora in casa" .



TABELLINI



Retina Cattolica Volley - Autostop Trestina PG 3-0 25/19 - 25/23 - 25/20



Retina Cattolica volley

Gugnali 8, Bacciocchi 8, Bigucci 0, Mercolini 0, Godenzoni 20, Caniato 7, Franchi 3, Giusti 6.

Ion, Fanelli, Sanchi, Pasquini n.e. Libero Micheletti



Autostop Trestina PG

Polenzani 0, Cerbella 10, Giunti 0, Cicogna 5, Tarducci 11, Fiorini 5, Bertinelli 1, Mancini 3,

Ragnacci 7. Montacci, Paradisi, Giambi n.e. Liberi Cestri, Rossi