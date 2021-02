Abbattimento platani a Riccione, parte la guerra delle petizioni dopo l'approvazione del taglio

Attualità

Riccione

| 10:09 - 08 Febbraio 2021

I platani che saranno abbattuti nel quartiere del centro studi di Riccione.



Nel quartiere del centro studi di Riccione ci sono 174 platani adulti a rischio abbattimento. Contro questa decisione, protocollata dal Comune a inizio gennaio e votata dalla giunta il 4 febbraio, si schierano i promotori della petizione anti-taglio Sara Sertori, Philip Breddemann, Lorenzo Ricci e Lorenzo Matteini, che si rivolgono direttamente alla sindaca Tosi e all'amministrazione esprimendo «delusione, sconforto e sconcerto nell’aver appreso che la giunta comunale ha deliberato a favore dell’abbattimento nonostante una raccolta di 421 firme di cittadini riccionesi che chiedevano la salvaguardia del verde attuale, accantonata però di fronte alla contro-petizione che ha raccolto a malapena 117 adesioni pro abbattimenti. Non capiamo come l’amministrazione abbia potuto avvallare la petizione con il minor numero di sottoscrizioni. Se la matematica non è un’opinione e il parere di ogni cittadino riccionese è di ugual valore per la sindaca, allora non è comprensibile come si sia potuto arrivare a sostenere il parere della petizione minoritaria. Il verde urbano è un bene ed una risorsa di tutta la città».



I quattro ricordano come «nella pubblicazione del progetto di riqualificazione del quartiere avvenuta nell'albo pretorio comunale a novembre non erano presenti perizie tecniche ma solo un generale parere favorevole all’abbattimento che comunque evidenziava la complessità di tale procedura. È evidente che moltissime piante e anche gli stessi platani che verranno rasi al suolo stiano già mettendo su le gemme e gli uccellini, forse spinti da una condizione climatica favorevole, abbiano già iniziato a nidificare tra i rami; d’altra parte manca poco a marzo, mese in cui secondo il regolamento comunale sul Verde vige il divieto di abbattimento alberi proprio a tutela della nidificazione. Altro che riqualificazione del verde».



I platani saranno sostituiti con 194 alberi di taglia medio-piccola: «È un affronto all’intelligenza umana, un guadagno a livello di comodità gestionale per le amministrazioni comunali a venire». Da qui l'ultimo, accorato appello alla sindaca ma anche ai consiglieri della città per «almeno rivedere l'entità degli abbattimenti previsti e prendersi così a cuore, seppur in extremis, il destino di questi poderosi alberi che donano a tutti noi aria pulita ed ossigeno, ombra e ristoro contro colpi di calore e forti piogge, benessere psico-fisico, riparo ai passanti ed alle auto in sosta, casa e riparo per uccelli e salvaguardia della biodiversità contro le conseguenze nefaste dei cambiamenti climatici».