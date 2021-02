Minaccia di farsi saltare in aria e rapina al supermercato

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 07:50 - 08 Febbraio 2021

Il supermercato rapinato.



Attorno alle 18 di domenica pomeriggio un uomo vestito di scuro e con il volto travisato è entrato al supermercato Lidl di San Giovanni in Marignano intimando il cassiere di consegnargli il denaro contante della cassa, altrimenti si sarebbe fatto saltare in aria perché con indosso una cintura esplosiva.



Nonostante una prima reazione di paura l'addetto è riuscito a mantenere il sangue freddo nel consegnargli quanto gli era stato intimato. Il rapinatore dopo aver arraffato il malloppo si è allontanato a piedi facendo perdere le tracce. All'interno del discount però c'erano parecchi testimoni che hanno assistito alla scena. Dato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cattolica che hanno preso i rilievi del caso. Si presume che si possa trattare dello stesso che avrebbe messo a segno un altro colpo pochi giorni fa in un altro discount della zona.