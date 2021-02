Attualità

Rimini

| 20:02 - 07 Febbraio 2021

Foto di un nostro lettore.

Un nostro lettore segnala del degrado in via Flaminia, in corrispondenza del centro studi Colonnella. Sul marciapiede appaiono infatti rifiuti e gli escrementi di cane, non raccolti da qualche padrone con scarso senso civico. "C'è anche uno scooter abbandonato da tempo", ci spiega nella sua foto-segnalazione.