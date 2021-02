Rimini Calcio sconfitto dal fanalino di coda Ghivizzano (0-2). Primo ko per Ricchiuti

Sport

Rimini

| 16:15 - 07 Febbraio 2021

Adrian Ricchiuti perplesso: il suo Rimini oggi ha fatto un passo indietro.



Dopo l'esordio vincente al Neri, prima sconfitta per Ricchiuti sulla panchina del Rimini, battuto 2-0 in casa del fanalino di coda Ghivizzano. Gli alibi non mancano: la gara è stata disputata su un terreno ai limiti della praticabilità a causa della pioggia. Per questo Ricchiuti ha scelto una formazione più prudente, con due soli attaccanti e il regista Ricciardi in panchina. Quando il tecnico a inizio ripresa ha inserito Arlotti esterno sinistro, i biancorossi hanno iniziato a far sentire la pressione, ma un errore in fase di impostazione ha dato il via libera alla ripartenza vincente dei locali, al 58', che è stata finalizzata da un ottimo Felleca, bravo a saltare Ferrante e Ronchi e a infilare Scotti con un potente tiro sotto la traversa. Lo stesso Felleca ha raddoppiato al 74' con un chirurgico tiro da fuori area che si è infilato alla destra di Scotti, nell'angolino basso. Rimini beffato e anche sfortunato: nei primi minuti traversa di Vuthaj su punizione, bis di Valeriani al 90' con un tiro cross. Da segnalare anche tre belle parate di Pagnini su Valeriani, Arlotti e Vuthaj, nonché un tap-in ravvicinato di Pecci, dopo respinta goffa dell'estremo difensore su Arlotti, con palla deviata da un difensore in calcio d'angolo.



GHIVIZZANO - RIMINI 2-0



GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO (4-3-1-2): Pagnini - Poggesi, Gregov, Messina, Piccardi - Fazzi, Bartolini, Brunozzi (75' Pazzaglia) - Chianese (64' Muscas) - Cargiolli, Felleca.

In panchina: Abbrandini, Lai, Martini, Viti, Nottioli, Del Re, Belluomoni.

All. Venturi.



RIMINI (3-5-2): Scotti - Ferrante, Ronchi, Gigli - Nigretti (64' Ambrosini), Gomis, Valeriani, Pari, Viti (50' Arlotti) - Pecci (64' Ceccarelli), Vuthaj.

In panchina: Adorni, Pupeschi, Manfroni, Nanni, Ricciardi, Lugnan.

All. Ricchiuti.



ARBITRO: Delli Caprini di Isernia.

RETI: 58' e 74' Felleca (G).

AMMONITI: Messina, Nigretti, Arlotti, Poggesi.

NOTE: recupero 1'pt e 4'st.