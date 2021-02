Tragedia sulla A-14: tra le vittime Elisabetta Barbieri, volontaria per le adozioni dei cani

Attualità

Cattolica

| 13:21 - 07 Febbraio 2021

Elisabetta Barbieri (foto dalla sua pagina Facebook).



E' di due vittime il bilancio del grave incidente avvenuto questa mattina (domenica 7 febbraio), alle 5.30, nella corsia nord dell'A-14 tra Pesaro e Cattolica. Tra le vittime c'è Elisabetta Barbieri, di origine pugliese ma residente nel milanese. Era a bordo del furgone che trasportava cagnolini, destinazione nord Italia, e che è rimasto coinvolto in un tamponeamento con due tir. "Tutto il mondo animalista è straziato da questa enorme tragedia. L’impegno di Elisabetta Barbieri ed il suo staff è sempre stato sincero, costante, mettendo al primo posto il benessere degli animali. Troppo spesso si dimentica il ruolo fondamentale di persone che come Elisabetta trasportano ogni giorno animali per portarli a centinaia di chilometri per dargli la possibilità di iniziare una nuova vita": così Carla Rocchi, presidente dell'Enpa, ricorda Elisabetta Barbieri. La donna era tra gli "staffettisti" che si adoperavano per trasportare i cani destinati dall'adozione. Dopo il grave incidente, un camionista spagnolo ha deciso di portare a Milano, con il proprio mezzo, i cani che sono scappati durante il sinistro e che sono stati prontamente recuperati, grazie anche all'ausilio delle guardie zoofile e i volontari di Enpa Pesaro.