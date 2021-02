Sport

Misano Adriatico

| 12:10 - 07 Febbraio 2021

Il Moto Club Misano Adriatico ha accolto nella sede di via Tavoleto la gradita visita di Nicolò Bulega portacolori del team Gresini in Moto2. Ad accoglierlo il presidente Duilio Damiani e il segretario Marzio Bondi. Nicolò in questo periodo è in fase di preparazione in attesa della presentazione del team Gresini prevista mercoledì 17 febbraio e dei primi test in pista. Anche quest'anno porterà in giro per il mondo i colori del sodalizio misanese.