Dopo le folle piazze di ieri, Speranza chiama alla prudenza

Attualità

Rimini

| 11:58 - 07 Febbraio 2021

Giovani alla Vecchia Pescheria in centro storico.

Una zona gialla da allarme rosso: nel primo weekend a Rimini con i locali aperti fino alle 18 è già emergenza assembramenti. La Vecchia Pescheria era invasa di giovani, teatro degli aperitivi di massa e senza mascherina. Dalle 22 in poi tutti a casa ma fino alle 18, orario di chiusura dei locali, si vive come se non ci fosse un domani. Saltano le regole in quasi tutte le regioni, il ministro della Sanità Speranza avverte che "serve massima prudenza" perché "non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane". "Zona gialla non significa scampato pericolo, il virus circola e il rischio resta alto", sottolinea il ministro. Da domani zona rossa per la provincia di Perugia e sei comuni del Ternano, con l'Umbria in allerta per le varianti del Covid. In questi giorni al via la distribuzione delle prime dosi di vaccino Astrazeneca, arrivate ieri.