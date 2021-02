Tamponamento in A14 tra Pesaro e Cattolica, due morti. Tratto chiuso

Cronaca

Cattolica

| 08:59 - 07 Febbraio 2021

Insegna incidente Polizia.

Incidente questa mattina poco prima delle 5.30 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Pesaro-Urbino e Cattolica, al km 148, in direzione Bologna: in un tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone hanno perso la vita due persone e un'altra è rimasta ferita. Il tratto di autostrada, alle 8, è ancora temporaneamente chiuso: nel punto dell'incidente i mezzi ostruiscono l'intera carreggiata. Impegnati sul luogo dell'evento i soccorsi, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale, il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. A chi è diretto a Bologna, informa Autostrade, dopo l'uscita obbligatoria a Pesaro si può rientrare in autostrada a Cattolica dopo aver percorso la SS16 Adriatica.