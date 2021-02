Basket B, coach Bernardi e il colpo di RBR: 'Bellissimo match, ottimo l'approccio mentale'

Sport

Rimini

| 22:27 - 06 Febbraio 2021

Il coach Massimo Bernardi.

Il coach Massimo Bernardi commenta cpsì la vittoria di Alessandria: "Sono molto contento, i ragazzi hanno fatto una bellissima partita con un approccio mentale ottimo: siamo partiti subito bene, aggressivi. Non era per nulla facile questa trasferta, Alessandria gioca punto a punto con tutti, anche contro Omegna era sopra nel quarto periodo. E' una squadra aggressiva che corre, mette molto le mani addosso ed hanno aggiunto un giocatore grosso dentro l'area. Abbiamo mandato a referto 4 giocatori iin doppia cifra sempre nella nostra situazione d'emergenza perchè ci manca un giocatore dentro l'area: questa sera Ambrosin ha fatto una bella partita, ma la presenza di Rinaldi non si può regalare. Simoncelli ha giocato 19' ed iniziato a fare qualcosa, il nuovo arrivato Carlo Fumagalli aveva fatto appena un allenamento ieri ed ancora non conosce gli schemi, ma ha fatto vedere un atletismo che ci verrà molto utile. Siamo molto contenti, abbiamo ottenuto i due punti e speriamo che il periodo di difficoltà fisica sia finito: lavoriamo tutti insieme perchè dobbiamo riprendere una buona condizione per quanto riguarda tutti gli effettivi."