Volley B, Titan Services corsara a Ravenna: 0-3

Sport

Repubblica San Marino

| 21:15 - 06 Febbraio 2021

Importante vittoria della Titan Services San Marino a Ravenna (0-3) I ragazzi di coach Mascetti si sono imposti in tre set, senza neanche soffrire troppo, contro un’avversaria giovane, fortissima fisicamente ma con qualche pecca dal lato dell’esperienza.

“Penso che il nostro gioco, più “tecnico” del loro, li abbia sorpresi.– commenta l’allenatore Stefano Mascetti nel post partita. - Siamo stati bravi a imporre loro la nostra pallavolo e questo ha indotto Ravenna a forzare e a commettere tanti errori. Abbiamo sempre giocato con tranquillità e intelligenza e tutti hanno fatto bene il loro lavoro. Un bravo lo vorrei spendere per il 19enne Mattia Ricci che, alzatosi dalla panchina nel terzo set per dare il cambio a Kiva, ha prodotto punti in attacco e a muro e ha anche ben difeso, dimostrando che anche la panchina può darci molto in questo campionato”.

Il tabellino

Consar Ravenna – Titan Services 0-3

RAVENNA Pirazzoli (L), Grottoli 6, Raggi 6, Martinelli 1, Rossi 9, Baroni 15, Ricci Maccarini 2, Orioli 4, Marchini, Boscherini 3. N. E: Minniti, Martinelli. Ace 6. Muri punto 6. All. De Marco.

TITAN SERVICES Kiva 5, Rondelli, Bernardi 5, Frascio 12, Elia Lazzarini 6, Benvenuti 10, Ricci 3, Andrea Lazzarini (L1), Broccoli (L2). N. E.: Carigi, Rizzi, Pancotti, Cicconi. Ace 3. Muri punto 7. All. Mascetti.

Arbitri: Ilaria Zoffoli (1°) e Ciro Tramontano (2°).

PARZIALI: 19-5, 17-25, 17-25

PROSSIMO TURNO (4^ giornata) Sabato 13 febbraio ore 17.30 a San Mauro Pascoli: Sab Heli Rubicone - Titan Services.