Sport

Rimini

| 20:09 - 06 Febbraio 2021

RivieraBanca senza Rinaldi e Mlòadenov conquista il PalaCima di Alessandria e torna alla vittoria (47-59) raggiungendo in vetta Faenza (ferma in questo turno per Covid). Ennesima grande prova di Genio Rivali con 24 di valutazione. Buon esordio per il nuovo acquisto Fumagalli (si è allenato solo ieri con la squadra).

Prossimo appuntamento sabato 13 nel difficilissimo campo di Oleggio.