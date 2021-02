Sosta selvaggia a Santarcangelo, pedoni costretti allo slalom

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:39 - 06 Febbraio 2021

Sosta selvaggia a Santarcangelo.



Ennesima segnalazione sul problema della sosta selvaggia in via Felici a Santarcangelo. E' una nostra lettrice a scriverci, questa volta, dicendosi "esasperata per la situazione inverosimile che noi residenti a Santarcangelo di Romagna in via Daniele Felici dobbiamo sopportare quotidianamente", nel dettaglio "auto continuamente in divieto di sosta, davanti ai passi carrai e in prossimità dell'incrocio". Ciò crea "situazioni di pericolo per la viabilità, visto che è una via a doppio senso di marcia" e "pericolo per i pedoni che sono costretti a fare lo slalom in mezzo alle macchine". I residenti chiedono più controlli da parte della polizia municipale.