Boccette, due romagnoli consiglieri federali: Loris De Cesari e Stefania Ceccarelli

| 17:23 - 06 Febbraio 2021

Da sx Stefania Ceccarelli e Loris De Cesari.

Al Savoia Regency Hotel di Bologna nell'assemblea nazionale elettiva della Federazione italiana biliardo che ha eletto per il quinto mandato consecutivo il napoletano Andrea Mancino. Il cervese Loris De Cesari è stato rieletto consigliere federale con nomina nel consiglio di presidenza e nella commissione comunicazione e relazioni esterne della Fibis sui canali social (Instagram e Facebook), sui canali televisivi (Raisport, Teleromagna) e sul canale tematico Billiard Channel.

In questa commissione De Cesari sarà affiancato dalla ravennate Stefania Ceccarelli, neo eletta in consiglio federale. Un grande risultato per la Romagna che premia il lavoro svolto sul territorio nella promozione sportiva su cui spiccano le venticinque edizioni del Mese del Biliardo di Cervia, la ultradecennale collaborazione con Teleromagna nella produzione del “Pallino Blu” e la solerzia con cui ha rivestito il ruolo di consigliere federale negli ultimi tre mandati Marco Borroni di Bellaria - Igea Marina.