Basket B, rinviata Raggisolaris-Tigers: positività nei due gruppi squadre

| 16:03 - 06 Febbraio 2021

La società Raggisolaris comunica che la partita in casa dei Tigers Cesena, in programma domenica 7 febbraio alle 18, è stata rinviata a causa di positività al Covid-19 riscontrate nel ‘team squadra’ di entrambe le formazioni. Quella di domenica sarà la tredicesima volta che i Raggisolaris affronteranno i Tigers un in match ufficiale.

Una sfida iniziata nel 2014 in C Gold quando le Tigri erano ancora ancora a Forlì. Soltanto in due campionati non si sono stati incontri: nel 2015/16, perchè i Raggisolaris erano in B e i Tigers in C Gold e nel 2016/17, perchè erano in due gironi differenti di B, avendo i Tigers acquistato i diritti di Cesarano Scafati e finendo per regolamento con formazioni lazialo, campane, siciliane e calabresi. Sono i Tigers a condurre la sfida 7-5.