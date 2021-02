Covid Rimini, i numeri ritornano a salire. Quasi 200 nuovi contagi e due decessi

Attualità

Rimini

| 14:56 - 06 Febbraio 2021

Il bollettino di sabato 6 febbraio.



A Rimnii si conferma un trend di crescita di contagi da nuovo coronavirus: oggi (sabato 6 febbraio) comunicati 191 nuovi casi, con prevalenza di asintomatici (120) sui sintomatici (71). In sei giorni i contagi sono stati 825 e sei i contagi che saranno comunicati domani (domenica 7 febbraio) dovessero superare quota 175, il nostro territorio, dopo due settimane, tornerebbe a quota 1000 contagi settimanali (nelle precedenti due settimane sono stati di poco sotto, 996 e 995).



DALLA REGIONE In regione i nuovi casi sono 1.383 in più su un totale di 28.369 tamponi (tasso di positività 4,9%). I decessi in regione sono stati 44, due nel riminese: una 82enne e un 92enne. Rimangono 18 i ricoverati in terapia intensiva all'ospedale Infermi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.016 tamponi molecolari, per un totale di 3.070.594. A questi si aggiungono anche 283 test sierologici e 13.380 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.825 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 173.085.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 42.648 (-486 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 40.509 (-453), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183 (+1 rispetto a ieri), 1.956 quelli negli altri reparti Covid (-34). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 15 a Piacenza (-2), 11 a Parma (-1), 16 a Reggio Emilia (+1), 35 a Modena (-3), 41 a Bologna (+5),12 a Imola (invariato rispetto a ieri), 25 a Ferrara (invariato), 4 a Ravenna (-1), 2 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (+2) e 18 a Rimini (invariato).



CASI TOTALI PROVINCIA PER PROVINCIA 18.759 a Piacenza (+73 rispetto a ieri, di cui 42 sintomatici), 15.714 a Parma (+61, di cui 49 sintomatici), 29.843 a Reggio Emilia (+122, di cui 66 sintomatici), 39.589 a Modena (+181, di cui 134 sintomatici), 44.658 a Bologna (+344, di cui 206 sintomatici), 7.278 casi a Imola (+81, di cui 39 sintomatici), 13.176 a Ferrara (+104, di cui 23 sintomatici), 16.970 a Ravenna (+84, di cui 57 sintomatici), 8.566 a Forlì (+56, di cui 45 sintomatici), 9.826 a Cesena (+86, di cui 66 sintomatici) e 21.166 a Rimini (+191, di cui 71 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle ore 14 di oggi (sabato 6 febbraio) sono state somministrate complessivamente 251.251 dosi, di cui 3.450 oggi; sul totale, 112.195 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.