Basket B, RivieraBanca ingaggia il play guardia Carlo Fumagalli: debutta ad Alessandria

Sport

Rimini

| 14:16 - 06 Febbraio 2021

Carlo Fumagalli.

RivieraBanca Basket Rimini comunica di aver raggiunto un accordo per il prosieguo della stagione in corso con l'atleta Carlo Fumagalli, play-guardia di 188 cm nato a Milano il 25/04/1996.

L'innesto di Fumagalli è stato valutato dopo l'ultimo infortunio, occorso a Borislav Mladenov, con l'intenzione di aiutare il gruppo, falcidiato da diversi infortuni, in questo periodo molto delicato della stagione.

E' stato un vero e proprio colpo di mercato sia per quel che riguarda le indubbie qualità tecniche e fisiche del giocatore sia sotto il profilo delle tempistiche: la trattativa è iniziata giovedì intorno all'ora di pranzo ed il ragazzo già nella serata di venerdì ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni.

La società ringrazia per la collaborazione la società NPC Rieti, partecipante al campionato di serie A2, dove Carlo militava già dalla scorsa stagione e ricopriva un ruolo importante ritagliandosi circa 20 minuti a partita.

Nella carriera del giocatore spiccano due scudetti giovanili U15 e U17 con l'Olimpia Milano, con la quale ha svolto tutta la trafila dall'U13 all'U19 e collezionato 3 presenze nella massima serie durante la stagione 2013/2014 che ha visto Milano vincere il 26esimo scudetto della sua storia.

Successivamente Carlo disputa stagioni importanti in serie B (Lecco, Desio e Faenza) dove ha sempre avuto un ruolo da protagonista andando sempre sopra la doppia cifra in media di punti segnati e raggiungendo sempre i playoff.

Le ultime due stagioni lo vedono impegnato a Rieti, campionato di A2: nel febbraio 2020 ha interrotto la sua stagione poco prima dello stop ai campionati causato dalla pandemia a seguito della rottura del legamento crociato anteriore, infortunio per il quale è stato operato in data 19/03/2020. Carlo ha però ripreso l'attività durante questa stagione a pieno ritmo restando in campo per diversi minuti, andando spesso 'in missione' sull'americano di turno.

Fumagalli esordirà già nella partita in programma questa sera alle 18 presso il PalaCima contro Alessandria, decima giornata di campionato, e verrà presentato a stampa e tifosi nei prossimi giorni.

Tutta la Società dà il più caloroso benvenuto a Carlo, certi di aver inserito in un gruppo già forte un ulteriore tassello le cui qualità umane e tecniche siamo convinti renderanno ancora più competitiva la squadra.