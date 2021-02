Covid San Marino, salgono a 27 i deceduti della seconda ondata. Due contagi nelle 24 ore

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:04 - 06 Febbraio 2021

A San Marino sale a 27 il numero dei decessi durante la seconda ondata pandemica da nuovo coronavirus (dal 1 luglio): si tratta di un 96enne sammarinese, ricoverato in ospedale. Dove rimane stabile il numero di pazienti in terapia intensiva: 8, mentre sono 11 quelli nel reparto Covid. I casi attivi sono 263, il 92,8% In isolamento domiciliare (44), il 7,2% in ospedale. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati due nuovi casi di positività su 22 tamponi (a San Marino era un giorno festivo per la celebrazione di Sant’Agata), considerate le ultime 48 ore sono 14 su 208 tamponi. Ventuno invece le guarigioni.