VIDEO Rogo in una ditta, Vigili del fuoco rianimano e salvano un gatto dopo l'incendio

| 13:00 - 06 Febbraio 2021

Un incendio è scoppiato ieri sera (venerdì 5 febbraio), intorno alle 22.30, in via Conca a Montefiore Conca, presso una ditta del luogo, specializzata in lavori idraulici. I Vigili del fuoco, intervenuti con 4 mezzi da Rimini e Cattolica, hanno lavorato ore per spegnere il rogo scoppiato all'interno di un magazzino, poi dichiarato inagibile per i danni provocati dall'incendio all'impianto elettrico. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, mentre i pompieri hanno portato in salvo un gatto, tirandolo fuori dalle fiamme e dandogli ossigenazione attraverso una delle loro maschere.