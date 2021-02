Rimini Calcio, Ricchiuti: 'Contro il Ghivizzano per i tre punti'. Casolla out, Simoncelli non convocato

Sport

Rimini

06 Febbraio 2021

Adrian Ricchiuti in conferenza stampa alla vigilia di Ghivizzano Rimini.

Sono 21 i convocati per la trasferta di Bagni di Lucca contro il Ghivizzano (la sqaudra parte sabato nel pomeriggio), la prima della gestione Ricchiuti dopo il rinvio del math contro la Correggese. Rientra Lugnan, mentre mancano gli infortunati Casolla, Sambou, Capicchioni, Grumo, Canalicchio, Simoncelli e Diop (sul mercato). Il Ghivizzano è ultimo in classifica con il Corticella, con soli sette punti racimolati in 15 giornate: debutta al posto di Rino Lavezzini Simone Venturi, già sulla panchona del club toscano nella stagione 2017/2018.

Il tecnico Adrian Ricchiuti suona la carica: “E' una partita difficile, anche perché loro hanno cambiato allenatore ieri e la squadra vorrà mettersi in mostra agli occhi del nuovo mister, ma dobbiamo cercare di vincere e far valere il maggior tasso tecnico della nostra rosa”.

Sulla formazione il mister non si sbilancia, neanche sulla conferma dell'unde Adorni tra i pali. “Ho talmente tanti giocatori che posso decidere all’ultimo. Sento molto parlare dei moduli, ma i moduli secondo me alla fine nel calcio non esistono molto. L’importante è come interpretano i giocatori le partite. Come diceva Acori: 'La notte porta consiglio' dice sorridendo.

Possibile lo schieramento con tre attaccanti con uno di essi più defilato tenuto conto della necessità assoluta di vincere, ma Ricchiuti dice: “Il vero trequartita non ce l’ho, però ci sono due-tre giocatori che non dico siano fantasisti, ma il piedino ce l’hanno. Sto valutando anche avanzare un centrocampista in quella zona: un uomo come Ricciardi può giocare anche lì”. In questo caso a centrocampo potrebbe giocare Valeriani o a sorpresa l'under Pari.