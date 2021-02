Rapina lampo al supermercato, minaccia la cassiera e fugge con l'incasso

Cronaca

Cattolica

| 07:59 - 06 Febbraio 2021

L'esterno del market.

Rapina al supermercato Ecu Discount di Cattolica in via Caduti del Mare, un uomo con il volto travisato si è fatto consegnare il contante della cassa. Il tutto è avvenuto intorno alle 17 di ieri, l'uomo che indossava mascherina, cappuccio e sciarpa, si è avvicinato alla cassiera, poi indicando un rigonfiamento del giubbotto, ha detto che era armato, intimando di consegnargli tutto il contante custodito nella cassa, circa 500 euro. La donna, nonostante la paura è riuscita a mantenere il sangue freddo, tanto che ha eseguito quanto gli era stato imposto e l’uomo dopo aver arraffato il malloppo, si è allontanato a piedi facendo perdere le tracce. Fortunatamente non ci sono state colluttazioni o feriti. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia della tenenza di Cattolica, che hanno subito indirizzato le indagini. I militari stanno visionando le telecamere del sistema di video sorveglianza per trovare elementi utili a identificare il malvivente.