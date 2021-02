Rimini e covid, da ottobre a gennaio sanzionate 468 persone e 15 attività

Attualità

22:25 - 05 Febbraio 2021

Le Forze di polizia proseguono in tutta la provincia di Rimini i controlli sul rispetto delle misure di emergenza anti-contagio da Coronavirus. Sono stati fatti controlli su 55.651 persone e 5.048 ​esercizi con 468 multe nel primo caso e 15 nel secondo. Questo il bilancio relativo al quadrimestre ottobre 2020 – gennaio 2021. "Numeri - spiegano nel corso della riunione tenutasi in Prefettura - che indicano un’attività costante e che non ammettono pausa neppure in fascia di “zona gialla”, come in questa fase, proprio per non abbassare la guardia in presenza di un virus che si diffonde in modo subdolo e che ancora richiede di indossare correttamente idonea mascherina e di non formare assembramenti nelle circostanze relazionali, oltre a consigliare un frequente lavaggio o sanificazione delle mani, importanti veicoli di diffusione del contagio". Particolare attenzione è stata posta ai recenti episodi verificatisi nel centro storico con aggressioni e danneggiamenti di cui si sono resi protagonisti gruppi di ragazzi. Un fenomeno che le forze dell'ordine stanno tenendo monitorato e per il quale si è determinato il potenziamento dei dispositivi di controllo, soprattutto nel fine settimana, per l’attuazione di misure più stringenti, anche mediante l’impiego di pattuglie appiedate destinate, in particolare, ad un’azione di contrasto alla formazione di assembramenti.