Basket B, RivieraBanca in anticipo ad Alessandria. Bernardi: 'Mi aspetto una reazione caratteriale'

Sport

Rimini

| 17:07 - 05 Febbraio 2021

Coach Bernardi e il suo vice Brugè.

Sabato RivieraBanca sarà di scena ad Alessandria in anticipo (pre 18). Indisponibile il play Simncelli, indisponibili Mladenov - assente per almeno un mese - e il pivot Rinaldi.



Coach Bernadri, com'è stata la settimana di avvicinamento alla trasferta di Alessandria? La squadra ha avuto una brutta notizia, lo stop di 30-40 giorni di Mladenov, ed una buona, il ritorno di Simoncelli.

"Purtroppo si sospettava già dalla caduta che l'infortunio di Mladenov fosse serio, per fortuna non è gravissimo però dovrà comunque stare fuori 40 giorni e poi vedremo quali saranno gli effettivi tempi di recupero. Simoncelli ieri ha fatto appena 40 minuti di allenamento, non so se potrà dare un rendimento per sabato. Contiamo sui 4 esterni che abbiamo: Rivali, Moffa, Rossi e Bedetti."

Alessandria è ancora a secco di vittorie, ma considerata anche la situazione di emergenza di RivieraBanca questo non cambia l'approccio alla partita.

"Questa settimana abbiamo lavorato bene con i giocatori che ci sono ed in grande emergenza, ma questa del resto è la situazione: abbiamo rivisto la partita, le cose fatte bene e fatte male. Mi aspetto una reazione caratteriale e cercare di andare oltre i limiti nostri, non ci sono squadre materasso nel nostro girone e quindi sarà una trasferta tostissima dove voglio vedere una grande reazione da parte degli uomini in primis e poi della squadra. Mercoledì abbiamo fatto una bella amichevole ad Ozzano, le chiacchiere stanno a zero: bisogna andare in campo a correre, sprintare, difendere ed essere aggressivi. Non dobbiamo dare nulla per scontato, fare tagliafuori e buttarsi sulle palle vaganti; ci vuole come sempre il 150% non per 10' ma per tutti i 40'."