Ristoranti, possibile riapertura serale. Cts: "Modificherebbe efficacia misure"

Attualità

Nazionale

| 16:27 - 05 Febbraio 2021

Cameriere lavora in un ristorante con una mascherina medica.

"Una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l'efficacia nella mitigazione del rischio". E' quanto ha risposto il Comitato tecnico scientifico alla richiesta arrivata dal ministero dello Sviluppo economico sulla 'riapertura di pubblici esercizi'. "Circa la previsione di rimodulazione delle misure previste nelle diverse fasce di rischio", sottolineano gli esperti nel parere, "si rimanda alle valutazioni del decisore politico". In ogni caso, sempre relativamente ai rischi, "andrebbero considerate le diverse tipologie dei pubblici esercizi, distinguendo" tra ristoranti e bar.



Con chiusura ore 22 salvo 80% fatturato di ristoranti



La possibilità di apertura serale a cena fino alle 22 vale l'80% del fatturato di ristoranti, pizzerie e agriturismi duramente provati dalla chiusure forzate che travolgono a valanga interi settori dell'agroalimentare Made in Italy, con vino e cibi invenduti per 9,6 miliardi nel 2020. E' quanto affermano il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il Consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, in riferimento alla richiesta della Lombardia. Anche alla luce dell'avanzare della campagna di vaccinazione, secondo le due organizzazioni, sarebbe fondamentale consentire ai ristoranti delle zone gialle e che dimostrano di rispettare i rigidi requisiti previsti, l'apertura serale fino all'orario di inizio coprifuoco. Limitando questa possibilità ai locali di ristorazione con servizio al tavolo, concludono Coldiretti e Filiera Italia, si coniugherebbero tutela della salute dei cittadini e ripresa dell'attività economica e lavorativa dell'intera filiera agroalimentare italiana, cui sono collegati circa 4 milioni di lavoratori.