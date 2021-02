Covid Rimini: crescono i contagi (+176), sette decessi tra cui un 62enne

Attualità

Rimini

| 16:55 - 05 Febbraio 2021

Il bollettino di venerdì 5 febbraio.



Tra ieri e oggi (4-5 febbraio) i contagi da nuovo coronavirus a Rimini sono nuovamente cresciuti. Per le ultime 24 ore ne sono stati comunicati 176, 84 sintomatici e 92 asintomatici. Sette i decessi: una 96enne e sei uomini, un 62enne e un 71enne, gli altri di età compresa tra 79 e 86 anni. In regione i decessi totali sono stati 54 (compreso un 80enne svizzero diagnosticato dall'Ausl Romagna, sezione dI Rimini), i nuovi casi 1.364 su un totale di 27.354 tamponi (tasso di positività 4,9%).

Nelle ultime 24 ore, nel dettaglio, sono stati effettuati 15.271 tamponi molecolari, per un totale di 3.055.578. A questi si aggiungono anche 227 test sierologici e 12.083 tamponi rapidi. Le guarigioni sono state 1979.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 43.136 (-669 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 40.964 (-607), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 182 (-6 rispetto a ieri), 1.990 quelli negli altri reparti Covid (-56). Rispettivamente lo 0,4% e il 4,6% del totale. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 17 a Piacenza (+1), 12 a Parma (numero stabile rispetto a ieri), 15 a Reggio Emilia (invariato), 38 a Modena (+2), 36 a Bologna (-3),12 a Imola (-1), 25 a Ferrara (-2), 5 a Ravenna (-2), 2 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (-1) e 18 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA (da inizio epidemia): 18.686 a Piacenza (+51 rispetto a ieri, di cui 37 sintomatici), 15.653 a Parma (+80, di cui 55 sintomatici), 29.721 a Reggio Emilia (+159, di cui 96 sintomatici), 39.408 a Modena (+261, di cui 182 sintomatici), 44.316 a Bologna (+283, di cui 185 sintomatici), 7.197 casi a Imola (+67, di cui 39 sintomatici), 13.072 a Ferrara (+67, di cui 18 sintomatici), 16.886 a Ravenna (+86, di cui 56 sintomatici), 8.510 a Forlì (+64, di cui 53 sintomatici), 9.740 a Cesena (+70, di cui 56 sintomatici) e 20.975 a Rimini (+176, di cui 84 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle 16 di oggi (venerdì 5 febbraio) sono state somministrate complessivamente 244.019 dosi, di cui 6.736 oggi; sul totale, 106.961 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.