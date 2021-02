Covid Emilia Romagna: "Massima allerta per variante inglese"

Attualità

| 16:10 - 05 Febbraio 2021

Una ragazza che tratta le sue mani con antisottici.

"Ad oggi abbiamo riscontrato una decina di casi di varianti inglese, si tratta di persone provenienti dal Regno Unito, sono in corso i tracciamenti e l'allerta è massima. Dai nostri riscontri la variante inglese ha una diffusività maggiore, ma non una pericolosità maggiore". Lo ha detto l'assessore alle Politiche per la Salute dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, presentando il piano vaccinale regionale insieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Donini ha poi ricordato che a breve in Emilia-Romagna verranno somministrati anche i primi vaccini Astrazeneca: ne sono attese oltre 81.714 dosi a febbraio e 172.822 a marzo.