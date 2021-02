Riccione non si arrende al Covid: al via il piano eventi per l'estate

Attualità

Riccione

| 14:43 - 05 Febbraio 2021

Piazzale Roma a Riccione.



Sono state presentate questa mattina (venerdì 5 febbraio) le linee strategiche e programmatiche per la promozione turistica 2021 dall'assessore al Turismo e allo Sport, Stefano Caldari, l'assessore al Bilancio, Luigi Santi e dal coordinatore di Turismo, Cultura e Sport, Simone Bruscia alle associazioni di categoria. Per l'occasione si è parlato degli eventi che caratterizzeranno la prmavera, ma soprattutto l'estate, della Perla Verde.



"Stiamo lavorando e progettato eventi che ci porteranno dall'inizio della bella stagione fino al prossimo Natale, tenendo ben presente il momento storico che stiamo vivendo, quindi in linea con i protocolli sanitari - ha detto Caldari - ma sempre presentando la nostra città in maniera positiva, ottimista e dinamica".



L'amministrazione comunale si dice ottimista di poter regalare alla cittadinanza e ai turisti "un'estate in sicurezza" ed è al lavoro "senza farsi trascinare dal pessimismo cosmico che vuole un'Italia ferma, senza orizzonte e senza speranza", in previsione proprio della stagione estiva.



GLI EVENTI Tanti gli eventi sportivi: il Giro di Romagna per Dante Alighieri (22-25 aprile), la tappa del giro d'Italia del 22 aprile, gli Italian Roller Games (13 giugno-4 luglio), i campionati italiani di tutte le discipline di pattinaggio e dello skateboarding; la RRW RIde Riccione Week (2-6 giugno). Dal 30 aprile al 2 maggio il Playhall di Riccione ospiterà i campionati italiani di Karate. L'amministrazione comunale di Riccione punta anche sulla cultura, con l'inaugurazione del nuovo spazio Tondelli, e sugli eventi in spiaggia, come il Beach Line Festival e il Festival del Sole. "Ovviamente non mancheranno i nostri capisaldi come le Albe in Controluce e Deejay On Stage", spiega Caldari. Si è parlato anche della Notte Rosa: la regione Emilia Romagna ha intenzione di programmarla nel weekend dal 6 all'8 agosto. Dovesse essere completata la vaccinazione delle persone anziane e a rischio entro il 1 giugno, un obiettivo piuttosto concreto.