Nuovi cantieri a San Giovanni per migliorare la viabilità stradale

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:32 - 05 Febbraio 2021

L'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano.

L'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano annuncia, per i prossimi mesi, "la partenza di cantieri molto attesi dai cittadini". I lavori riguardano il prolungamento della via Brenta, la sistemazione del ponte sul Ventena (in corso la gara d'appalto per la ditta esecutrice dei lavori) e la realizzazione della nuova rotatoria sulla strada statale 16, in zona Montalbano, per la quale è stata già sottoscritta convenzione con Anas. Nei prossimi mesi, per la costruzione della nuova rotatoria, verranno acquisiti tutti i pareri necessari per la realizzazione della nuova rotatoria, il passaggio in consiglio comunale ratificherà la conclusione del procedimento, confermando i vincoli espropriativi. Seguirà la gara d'appalto. Sono interventi che "permetteranno di migliorare qualitativamente la viabilità e la possibilità di spostarsi nel territorio, collegando arterie importanti", spiega l'amministrazione comunale.