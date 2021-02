Calcio D, il Ghivizzano cambia mister: dimissioni di Lavezzini, arriva Venturi. Massetti al Real Giulianova

Sport

Rimini

14:27 - 05 Febbraio 2021

Il tecnico Rino Lavezzini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla conduzione tecnica della prima squadra del Ghivizzano Borgo, prossimo avversario del Rimini. Al suo posto arriva Simone Venturi già mister del San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi e dello stesso Ghivizzano.

MERCATO Il Rimini ha ufficializzato la cessione di Andrea Massetti al Real Giulianova. La Correggese piazza un nuovo colpo di mercato. Si tratta di Filippo Fabbri, terzino destro classe 2002, smmarinese classe 2002. Cresciuto nel settore giovanile della Spal, è passato dalla scorsa stagione al Cesena dove ha giocato con la formazione Primavera venendo spesso aggregato anche alla prima squadra. In questo campionato no nha trovato spazio spazio e da qui la decisione di arrivare a Correggio. Fabbri fornisce anche un’alternativa in più al tecnico Mattia Gori nella scelta degli under da schierare in campo.

“Sono molto contento di essere arrivato alla Correggese – ha commentato il neo giocatore biancorosso – spero di trovare spazio e di aiutare la squadra nel raggiungere gli obiettivi che si è prefissata. Sono molto felice anche di aver ritrovato Andrea Manara, con cui ho giocato molti anni nel settore giovanile e anche Younes El Bouhali, che conosco ormai da otto anni e che anche con lui ho disputato alcune partite”.