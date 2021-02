Calcio RSM, in vista della ripartenza la leader Libertas rivoluziona la rosa: sei nuovi acquisti

Sport

05 Febbraio 2021

Il tecnico della Libertas Mirco Papini.

In vista della ripartenza del campionato interno sammarinese, la Libertas ha operato a fondo sul mercato cambiando il volto della sua rosa. Non fanno, invece, più parte dell'organico il centrocampista Mariano Gaston Alvarez, l'esterno Riccardo Ercolani, gli esterni d'attacco Marcello Luzzi e Michael Noschese.

In compenso sono arrivati sei nuovi calciatori. Si tratta dell'esperto difensore Marco Ballarini (ex Tropical), del centrocampista sammarinese Pietro Sopranzi, dell'attaccante Armando Aruci, dell'esterno destro Dario Spadaro (ex Diegaro, per due stagioni in D con Ribelle e Romagna Centro), del difensore centrale Filippo Bertoni (lunga esperienza in Eccellenza e serie D all'Alfonsine). La ciliegina sulla torta è Antonio Re Salomone (classe 1986), il bomber del Russi, anche lui per una vita all'Alfonsine in Eccellenza e serie D.

Al momento dell'interruzione della stagione la Libertas era in testa assieme a La Fiorita con 15 punti (cinque vittorie e una sconfitta)

Soddisfatto il tecnico Mirco Papini, in questa esperienza sul titano affiancato dal valente collaboratore Giampiero Ciriaco, da anni al fianco del mister riminese. “La società si è mossa abilmente sul mercato facendo uno sforzo importante per rinforzare la rosa – osserva il tecnico – Sono arrivate prime scelte, giocatori forti tecnicamente e con una certa esperienza a testimonianza della volontà di rispettare i programmi della vigilia, ovvero raggiungere i playoff in prima battuta e successivamente giocarci il titolo”. E potrebbe non essere finita qui perchè la società ha nel mirino altre due pedine. Giovedì la squadra è tornata ad allenarsi. Sabato 27 febbraio prima partita contro il Faetano.