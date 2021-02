Dieci camionisti 'furbetti' sanzionati: passano in via Ugo Bassi nonostante il divieto

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:56 - 05 Febbraio 2021

Via Ugo Bassi a Santarcangelo.



Ormai terminati gli interventi per rendere più sicura via Ugo Bassi, a Santarcangelo si stanno intensificando in questi giorni i controlli della Polizia locale di vallata per contrastare il passaggio di mezzi pesanti nonostante il divieto di transito previsto per questo tipo di automezzi. Negli ultimi due giorni gli agenti della Polizia Municipale hanno elevato dieci sanzioni a mezzi pesanti che anziché percorrere la strada di Gronda stavano utilizzando la “scorciatoia” di via Ugo Bassi. I controlli, come evidenziato dall'assessore Filippo Sacchetti, proseguiranno e saranno anche rafforzati: in merito è stata sollecitata la Prefettura di Rimini. Non solo controlli sui "furbetti" del divieto. L'amministrazione comunale infatti, a seguito di segnalazioni dei residenti sull'eccessiva velocità degli automezzi, ha fatto posizionare tre dossi rallentatori e ha potenziato l'illuminazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, per aumentare la sicurezza di una delle zone residenziali della città.