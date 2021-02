Vaccini Astrazeneca in anticipo: si parte con le iniezioni martedì 9 febbraio

Attualità

Rimini

| 13:49 - 05 Febbraio 2021



Arrivano in anticipo in Italia, già da domani (sabato 6 febbraio) le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Le dosi saranno poi stoccate nell'hub di Pratica di Mare e nei giorni successivi, salvo imprevisti, saranno distribuite nei centri di somministrazione nelle varie regioni.



Inizialmente era previsto che le dosi arrivassero in Italia il prossimo 15 febbraio.



E' così prevista per martedì (9 febbraio), salvo imprevisti, l'inizio della campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi di AstraZeneca. Il giorno prima sarà completata la distribuzione nei 293 centri di somministrazione.



"Il piano vaccinale messo a punto con le regioni e le province funziona a pieno ritmo", ha commentato il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri confermando che domani arriveranno le prime dosi del vaccino di Astrazeneca.