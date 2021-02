Sedata rissa serale tra stranieri a Rimini. Giovane magrebino nei guai

Cronaca

Rimini

| 13:31 - 05 Febbraio 2021

Carabinieri di Rimini (foto di repertorio).

I Carabinieri intervengono a sedare una possibile rissa tra stranieri e uno di questi, durante la procedura di identificazione, privo di documenti, comunica un nome e cognome falso. Il giovane, un 25enne magrebino senza fissa dimora, è stato così arrestato ieri sera (giovedì 4 febbraio) a Rimini, in via Ravegnani. Dovrà rispondere del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. In attesa del processo, che si terrà a maggio, il 25enne è stato rimesso in libertà.