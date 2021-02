Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:25 - 05 Febbraio 2021

L'installazione dei dissuasori.

A Bellaria Igea Marina è prossima alla conclusione l'installazione di nuovi archetti dissuasori contro la sosta selvaggia, alle intersezioni tra la ciclabile di via Ravenna e relative traverse. Un'iniziativa volta alla tutela dei ciclisti, soprattutto i ragazzi che la utilizzano per recarsi a scuola e i tanti anziani che la percorrono per raggiungere il supermercato presente sulla "vecchia statale": in prossimità del quale verrà collocato presto anche un semaforo a chiamata.