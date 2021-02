"Sarà un'entusiasmante estate tra le colline": Coriano inizia a pianificare gli eventi

Attualità

Coriano

| 12:46 - 05 Febbraio 2021



Si è tenuto il primo incontro, in municipio a Coriano, in vista dell'organizzazione degli eventi estivi, in relazione all’evolversi dell’ attuale periodo di emergenza sanitaria. Al tavolo di confronto si sono ritrovati, insieme al sindaco Domenica Spinelli e agli amministratori, i responsabili di "DuemilaEventi", il lungo cartellone di appuntamenti dell'estate 2020. "La Pro Loco Coriano e la compagnia Fratelli di Taglia, gestori per conto del Comune di Coriano del teatro CorTe di Coriano e gli artisti del territorio con entusiasmo, grinta e voglia di fare in sinergia con l’amministrazione hanno tracciato il nuovo percorso di rilancio", sottolinea l'amministrazione comunale. Al centro degli eventi ci saranno territorio, eccellenze enogastronomiche, cultura e spettacolo. "Coriano si prepara ancora ad una entusiasmante estate tra le colline", esprime fiducia il primo cittadino, Domenica Spinelli.