Gemmano punta su innovazione e digitalizzazione con banda larga Spid, Cie e Smart





12:09 - 05 Febbraio 2021



Nella fornitura di servizi ai cittadini dove non si può arrivare per mancanza di risorse economiche e di personale si può invece arrivare con l’ingegno, l’innovazione e la digitalizzazione. È l’esperienza del Comune di Gemmano che con l’istituzione del servizio rilascio SPID, l’adesione ad ANPR Anagrafe Nazionale Popolazione Residente e l’adesione alla piattaforma SMART ANPR ha rivoluzionato il sistema del rilascio dei certificati anagrafici e consentito ai propri cittadini di usufruire di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione in maniera agile e con un clic da casa.



A poche settimane dall’avvio del servizio SPID l’Ufficio ha già rilasciato decine di “identità digitali” anche a persone fuori comune. Il comune sta cavalcando la spinta verso l’informatizzazione, venuta dalla pandemia in atto e dai diversi provvedimenti del governo che incentivano l’uso del digitale.



La strategia è chiara: la semplificazione e la sburocratizzazione passano anche e soprattutto attraverso la digitalizzazione dei servizi. Ci stiamo occupando di fornire banda larga portando la fibra in tutte le frazioni di Gemmano. Inoltre stiamo monitorando il livello tecnologico delle famiglie fornendo nei casi di necessità anche la consulenza e gli strumenti tecnologici necessari.



Accompagniamo i nostri cittadini nello sfruttare tutte le potenzialità offerte dalle tecnologie moderne. Curioso - ma soprattutto utile come esempio - il rilascio di uno SPID nei giorni scorso ad un nostro cittadino anziano ed inabile attraverso una videoconferenza fra l’ufficio comunale ed il PC del figlio. da casa dell’invalido; ciò ha consentito l’identificazione de visu del soggetto ed ha reso possibile il rilascio dell’identità digitale con la quale potrà ora accedere a tutti i servizi senza muoversi dall’abitazione.



Per quanto riguarda la certificazione anagrafica digitale da qualche giorno è disponibile per tutti i cittadini lo SMART ANPR, una piattaforma che permette di accedere, in modo rapido e sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica. Ogni cittadino – anche se non risiede a Gemmano e quindi ad esempio anche gli studi professionali - potrà richiedere certificati anagrafici in bollo o in esenzione per sé, un componente del nucleo anagrafico o altro soggetto. Il servizio è disponibile dal portale web oppure mediante l’applicazione “Smart ANPR Servizi Locali SPA” scaricabile da App Store o Google Play. Al servizio si accede con il proprio Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o mediante la propria carta di identità elettronica (CIE), altro servizio offerto dal Comuna di Gemmano. I certificati sono prodotti direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che ha istituito L’ANPR presso il Ministero dell’Interno. Per attivare lo SPID e per ogni consulenza in merito all’utilizzo del servizio smart anpr o degli altri servizi offerti si può contattare Comune di Gemmano – Sportello SPID – anche per il rilascio dell’identità digitale in modalità assistita.