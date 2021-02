A Villa Verucchio parte la caccia ai cuori rossi nei negozi: tanti cupido per San Valentino

Eventi

Verucchio

| 07:52 - 05 Febbraio 2021



Caccia al cuore rosso. Dopo il successo di natale e la befana, il Comune assieme a commercianti e scuole da ballo lancia l'iniziativa "#ioamovillaverucchio": nella piazza del Vecchio ghetto chi troverà il cuore rosso nei negozi coinvolti potrà scattare una foto con una frase d'amore allegata e inviarla per mail a ioamovillaverucchio@gmail.com (si può anche partecipare con una foto stampata e imbucata). L'iniziativa, organizzata per celebrare la giornata di san Valentino, si terrà nel prossimo fine settimana. Sabato dalle 16 alle 19 Beatrice, Serena e Valentina accompagneranno i convenuti nel giardino dell'amore, mentre domenica alle 17.30 ci sarà musica dal vivo. Per informazioni scrivere al 338 8276102.