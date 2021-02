Calcio D, Rimini: Massetti verso il Giulianova. Sull'attaccante Diop c'è Savignanese

Sport

Rimini

| 23:23 - 04 Febbraio 2021

Andrea Massetti in azione.

Sono in via di definizione un paio di uscite in casa Rimini Calcio. Si tratta di quelle del centrocampista classe ’96 Andrea Massetti, e dell’attaccante Diop classe 99. Il primo dovrebbe accasarsi al Giulianova, la squadra della sua città natale. Il giocatore, ingaggiato per recitare un ruolo importante, ha invece messo nel suo score cinque presenze.

L’attaccante Diop, invece, arrivato in estate dalla Sammaurese, cerca una sistemazione in serie D, intanto da segnalare il forte interesse della Savignanese (ripartirà il campionato di Eccellenza?) e di un paio di club del campionato sammarinese (le liste chiudono il 15 febbraio).

Quanto al difensore Abel Gigli, la società non pare intenzionata a cederlo. Nel caso cambiasse idea, c’è il Pineto interessato.

Intanto il Ghiviborgo, prossimo avversario del Rimini, dopo la sconfitta interna contro il Progresso sta riflettendo sul tecnico Rino Lavezzini. La partita di domenica sarà l’ultima chance per l’esperto tecnico: per la guida tecnica dei biancorossoblu lucchesi è pronto il ritorno di Simone Venturi, già mister del San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi.