Calcio D, Marignanese Cattolica: la squadra guidata dai Icio Galli nel derby col Forlì

| 22:51 - 04 Febbraio 2021

In casa Marignanese Cattolica si è deciso che fino al derby di domenica allo stadio Calbi contro il Forlì, uan sfidamolto complicata per entrambe le squadre, non ci sarà un nuovo tecnico. In panchina si siederà Icio Galli, il vice di Simone Lilli (dimessosi in giornata) e già collaboratore di Renato Cioffi al Rimini. Poi si vedrà il da farsi anche in base alla decisione attesa per domani da parte della LND circa la ripresa o meno del campionato di Eccellenza. Nel caso in cui la stagione causa pandemia non dovesse ricomunicare, infatti, il club giallorosso confida che non ci siano retrocessioni e dunque si continuerebbe la stagione con l’attuale staff. Una eventualità, in realtà, molto difficile.

Tra i nomi che circolano nel caso di una scelta del nuovo mister ci sono i romagnoli Massimo Gadda, Oscar Farneti, Attilio Bardi e Agatino Cuttone e qualche chance pare avere anche l’ex mister del Santarcangelo Fabio Fraschetti. Si vedrà.