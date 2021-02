Calcio D, rinviata Real Forte Querceta-Correggese

Sport

Rimini

| 19:17 - 04 Febbraio 2021

Rinviata a data da destinarsi la partita Real Forte Querceta-Correggese Calcio 16esima giornata. Lo ha deciso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti a seguito di richiesta inoltrata dalla società Correggese, preso atto della documentazione allegata.

In casa Correggese torna al Carpidifensore classe 2002, arrivato in estate a Correggio proprio dal Carpi, in cui aveva svolto tutta la trafila del settore giovanile prima di misurarsi in categoria. Vezzani non è riuscito a trovare spazio nella formazione allenata dal tecnico Mattia Gori