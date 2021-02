Weekend sul riminese tra nebbia e pioggia: le previsioni meteo

Attualità

Rimini

| 17:24 - 04 Febbraio 2021

Nebbia su Rimini.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 4/02/2021 ore 16:30

Nebbia e nubi basse protagoniste fino a Sabato, pioggia in arrivo Domenica.



Venerdì 5 Febbraio 2021

Stato del cielo: coperto da nebbie e foschie/nubi basse.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +6°C e +8°C, massime comprese tra +9°C e +12°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 6 Febbraio 2021

Stato del cielo: coperto da nebbie e foschie/nubi basse.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +6°C e +8°C, massime comprese tra +10°C e +12°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso, mosso in serata.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 7 Febbraio 2021

Stato del cielo: coperto con qualche timida schiarita al mattino.

Precipitazioni: piogge al mattino in montagna con primi piovaschi su collina e pianura. Nel pomeriggio piogge deboli diffuse su tutto il territorio, più consistenti nelle aree interne. Fenomeni in esaurimento tra sera e notte.

Temperature: in rialzo, minime comprese tra +6°C e +9°C, massime comprese tra +11°C e +15°C.

Venti: deboli al mattino da Est, poi in rinforzo da Sud-Ovest nel pomeriggio.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: una serie di impulsi instabili di origine atlantica determinerà nuvolosità diffusa nel periodo da lunedì 8 a mercoledì 10, con piogge sparse, più probabili in montagna ma in movimento verso valle. Da giovedì 11 la rimonta di un campo d'alta pressione garantirà maggiore stabilità, seppur con nuvolosità in transito e qualche isolata precipitazione sulle aree di crinale. Temperature in flessione, ma con valori superiori alla media del periodo.