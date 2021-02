Covid: contagi ancora alti a Rimini, +134. Ma nessun decesso e calo terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:33 - 04 Febbraio 2021

Il bollettino di giovedì 4 febbraio.



A Rimini si registrano ancora contagi da nuovo coronavirus sopra quota cento: sono 134, di cui 62 sintomatici e 72 asintomatici. Su 58 decessi comunicati per la regione, nessuno interessa il nostro territorio, che fa registrare un calo dei ricoveri in terapia intensiva, ora 18 (-2). In regione i nuovi casi sono 1192, su un totale di 25.882 tamponi (tasso di positività del 4,6%). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.514 tamponi molecolari. A questi si aggiungono anche 237 test sierologici e 10.368 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.726 in più e raggiungono quota 169.281.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 43.809 (-592 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 41.575 (-510), il 94,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 188 (-6 rispetto a ieri), 2.046 quelli negli altri reparti Covid (-76). Sono rispettivamente lo 0,4% e il 4,7% del totale dei casi attivi. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 12 a Parma (- 2), 15 a Reggio Emilia (invariato), 36 a Modena (-2), 39 a Bologna (-2), 13 a Imola (invariato), 27 a Ferrara (+1), 7 a Ravenna (invariato), 2 a Forlì (invariato), 3 a Cesena (+1) e 18 a Rimini (-2).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 18.635 a Piacenza (+67 rispetto a ieri, di cui 45 sintomatici), 15.574 a Parma (+81, di cui 43 sintomatici), 29.562 a Reggio Emilia (+136, di cui 78 sintomatici), 39.147 a Modena (+202, di cui 132 sintomatici), 44.035 a Bologna (+196, di cui 144 sintomatici), 7.130 casi a Imola (+68, di cui 32 sintomatici), 13.006 a Ferrara (+93, di cui 17 sintomatici), 16.800 a Ravenna (+70, di cui 38 sintomatici), 8.446 a Forlì (+50, di cui 40 sintomatici), 9.670 a Cesena (+95, di cui 67 sintomatici) e a 20.799 Rimini (+134, di cui 62 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle ore 15 di oggi (giovedì 4 febbraio) sono state somministrate complessivamente 233.523 dosi, di cui 5.853 oggi; sul totale, 98.201 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale e sono perciò immunizzate.