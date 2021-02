Fondi zone rosse: "A Riccione priorità a lavoratori e imprenditori"

Attualità

Riccione

| 15:22 - 04 Febbraio 2021

Ingresso del comune di Riccione.

Giovedì 11 febbraio alle 12 il vicesindaco di Riccione Laura Galli e l'assessore al bilancio Luigi Santi incontreranno in videoconferenza i rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle associazioni di categoria. Obiettivo l'analisi dell'attuale momento economico e la valutazione su come impiegare i fondi destinati ai territori che sono stati zone rosse durante la prima ondata pandemica del nuovo coronavirus. Ieri (mercoledì 3 febbraio) il confronto è avvenuto tra l'amministrazione comunale e i sindacati. "Un confronto che l'amministrazione vuole diretto e condiviso perché i fondi della zona rossa, che saranno determinati successivamente il rendiconto al Bilancio comunale, devono essere utilizzati per andare a garantire copertura e sicurezza a coloro che hanno avuto a causa del Covid un abbassamento del proprio reddito e a coloro che non hanno copertura con gli ammortizzatori sociali", spiegano vicesindaco e assessore.