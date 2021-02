Governo, Bonaccini: "Ringrazio Conte, ci ho lavorato bene"

Attualità

Emilia Romagna

| 15:12 - 04 Febbraio 2021

Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia-Romagna.

Ho lavorato bene con il presidente del Consiglio Conte, che ringrazio per il lavoro che ha fatto in questi anni".Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione 'Ore 14' su Rai 2. "Ci ho lavorato bene come presidente della Regione Emilia-Romagna - ha proseguito riferendosi al rapporto con l'ex premier - ci ho lavorato bene insieme ai miei colleghi da presidente della Conferenza delle Regioni perché quando si ricopre un ruolo istituzionale bisogna mettere da parte l'appartenenza politica e ricordarsi che si deve rappresentare tutti i cittadini anche chi non ti voterà mai".



Ora pagina nuova con squadra di qualità



"Mi pare che oggi noi apriremo una pagina nuova e penso che adesso serva intorno al presidente incaricato Draghi, se sarà votato il mandato a un nuovo Governo, una squadra con caratteristiche di grande qualità" - dice Bonaccini - Una squadra politica o una squadra di tecnici? E' stato chiesto. "Alla fine penso ci siano sempre decisioni politiche anche da parte dei tecnici - ha replicato il governatore emiliano-romagnolo -: penso che l'equilibrio migliore potrebbe essere una squadra fatta da personalità politiche con anche tecnici, o meglio professionisti che nella loro vita hanno dimostrato, nei ruoli che hanno ricoperto, di essere capaci e all'altezza del ruolo cui venivano chiamati a partire - ha concluso Bonaccini - da una figura straordinariamente importane e stimata a livello internazionale come Mario Draghi".