Con la zona gialla riprendono le camminate del weekend con Rimini city tours

| 15:04 - 04 Febbraio 2021

Centro storico, piazza Tre Martiri.

Entrando in zona gialla, VisitRimini riparte con i Rimini City Tours, lanciati durante le festività natalizie: visite guidate che partono il sabato alle 15.30 e la domenica alle 10.30 dal Visitor Center della Rimini romana in Corso d'Augusto. I tour - spiega una nota - partiranno anche solo per un visitatore, per un massimo di 12 partecipanti e sono rivolti a tutti. Le camminate culturali sono organizzate in collaborazione con le guide turistiche e storici dell'arte di Guidopolis, durano circa 90 minuti. Per il week end 6-7 febbraio i Rimini City Tours si colorano con le tinte dei murales e delle opere della street art, con l'itinerario 'Urban art: tracce di memoria sui muri della città', in programma per sabato partendo da borgo San Giuliano. Per domenica dalle 10.30 si andrà alla scoperta dei suggestivi e principali luoghi della storia riminese: l'Arco di Augusto, l' Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la Rimini Romana. Poi il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). Tra le vie del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e uno dei monumenti-simbolo della Rimini del '900: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata a Federico Fellini. Per poi passare alle piccole piazze e stradine del borgo San Giuliano fino all'edificio del Grand Hotel.