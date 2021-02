Monitoraggio campi elettromagnetici, nessuno sforamento a Rimini

Attualità

Rimini

| 14:54 - 04 Febbraio 2021

Traliccio con antenne radio tv, foto di repertorio.

Nessun sforamento per il 2020 a Rimini, secondo la campagna di monitoraggio in continuo dei livelli di campo elettromagnetico (CEM). "I dati sono ampiamente sotto la soglia di attenzione", evidenzia l'amministrazione comunale, in un momento in cui fervono le polemiche, nel quartiere Ina Casa, per l'installazione di una nuova antenna di telefonia mobile. L’indagine nasce con l’obiettivo di definire lo stato dell’inquinamento elettromagnetico negli edifici e nei luoghi stabilmente frequentati dalla popolazione che hanno nelle vicinanze una Stazione Radio Base.



Nelle 5 misurazioni effettuate, tutti i valori medi di campo elettrico sono risultati ampiamente inferiori a 6 Volt/metro, soglia che rappresenta il “valore di attenzione”. In particolare il 100% delle rilevazioni risulta inferiore a 3,5 V/m. Più in generale l’andamento della distribuzione dei livelli di campo elettrico misurati non si discosta da quella rilevata nel monitoraggio eseguito nel 2019.



“Dei 5 punti rilevati – commenta l’assessore all’ambiente Anna Montini – tutti sono ampiamenti sotto i limiti di attenzione e dell'obiettivo di qualità previsti entrambi dalla normativa pari a 6 Volt/metro. Il monitoraggio dell’esposizione ai campi elettromagnetici rappresenta una attività di controllo molto importante per l'Amministrazione Comunale, per analizzare l’andamento dei valori e soprattutto verificare il pieno rispetto dei parametri fissati a tutela della popolazione”.