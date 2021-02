Covid: a San Marino 13 casi su 195 tamponi. Stabili ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:47 - 04 Febbraio 2021

Foto Simone Fiorani.

A San Marino si registrano tredici nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 su 195 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 6,67%. Nei primi tre giorni di febbraio il tasso di positività era salito fino al 10,73% del 2 febbraio, quando furono trovati 31 casi di contagio su 289 tamponi. Da inizio della seconda ondata pandemica, i contagiati sono stati 2396, 26 i decessi e 2100 i guariti (+1 rispetto alle ultime 24 ore). In ospedale si trovano ricoverate 19 persone, 11 nel reparto Covid e 8 in terapia intensiva. 2.774 guarigioni. Sono invece 250 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio, il 92,3% dei casi attivi.