Crisi Industrie Valentini, l'azienda è salva: c'è un compratore

Attualità

Rimini

| 14:34 - 04 Febbraio 2021

Industrie Valentini.

E' un imprenditore italiano del settore il compratore interessato all'acquisizione delle Industrie Valentini, storica azienda del legno di Rimini specializzata nella produzione di mobili in kit e nell’arredamento per la casa. Sul fronte occupazionale la nuova proprietà manterrà quasi interamente la precedente forza lavoro. Su 152 dipendenti, ne rimarrà fuori una dozzina. "Ma auspichiamo che sia trovata per loro una soluzione soddisfacente", spiegano l'assessore del Comune di Rimini, Mattia Morolli e il consigliere della Provincia, Simone Gobbi, al termine del tavolo regionale sulla crisi delle Industrie Valentini che si è tenuto questa mattina (giovedì 4 febbraio). Le parti politiche garantiscono un immediato confronto con le banche coinvolte, "allo scopo di permettere ai lavoratori rimasti in cassa integrazione straordinaria di ricevere in tempi brevi le anticipazioni spettanti".