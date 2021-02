Rimini, mamma ruba reggiseni e vestiti e li nasconde sotto il figlio nel passeggino

Cronaca

Rimini

| 14:21 - 04 Febbraio 2021

Il passeggino, sul quale trasportava il figlio di due anni, usato per nascondere la refurtiva di un furto. Una 28enne di nazionalità rumena, incensurata e madre di quattro bambini, è stata fermata ieri pomeriggio (mercoledì 3 febbraio), intorno alle 18.30, in un negozio di abbigliamento di Corso d'Augusto: aveva rubato diciassette pezzi, tra reggiseni e maglioncini, del valore complessivo di 2300 euro. Con sé aveva anche forbici e tronchesi, utilizzati per togliere l'anti-taccheggio. La donna è stata scoperta all'opera dal personale del negozio e non ha opposto resistenza all'arrivo della Polizia. E' stata denunciata per furto.